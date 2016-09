Pühapäeval esitles Oksana Tandit Vihula Mõisas SS’17 resort-kollektsiooni "Valged ööd“. Lisaks eksklusiivsele esitlusele said külalised nautida spetsiaalselt selleks šõuks kokkupandud kava Eesti rahvusvaheliselt tuntud muusikult Andres Mustonenilt ja tema orkestrilt "Klaaspärlimäng Sinfonietta“ ning gurmeeõhtusööki Vihula Mõisa peakokalt Lauri Tomingaselt.

"Kollektsiooniks leidsin inspiratsiooni looduse, moe ja muusika sümbioosist. See on lugu kosmopoliitsest naisest, kes igapäevaselt tuleb samavõrd hästi toime nii juhtimise, kiire reisigraafiku kui ka pere ja muude argipäevaste toimetuste ühendamisega, kuid kes nüüd on võtnud aja maha ja lubanud endale inspireeriva nädalavahetuse linnast väljas. Siit ka seekordse kollektsiooni deviis – luksus kolib maale,“ rääkis Oksana Tandit.

Tegemist on järgmise suvehooaja kollektsiooniga, mis toob meieni pehmed langevad lõiked, luksuslikud materjalid peenvillast kašmiiri ja siidini ning loodusest inspireeritud värgivamma, kus kohtab näiteks vesihalli, kohvipruuni, liivakarva beeži, naturaalset valget, taevasinist ja flamingoroosat.

Oksana Tanditi loomingule omaselt on näha perfektselt viimistletud detaile ning osavat naiseliku ja maskuliinse joone ühendamist. Kollektsiooni täiendavad Birgit Skolimowski ehted, Kadri Kruusi nahkkotid ning Riina O brändi efektsed nahkkindad.