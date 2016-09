Ragnar Klavani koduklubi Liverpooli ootab homme ees Inglismaa liigakarika mäng Derby County vastu ning Eesti koondise kapten on peale kuuajast pausi taas valmis platsile jooksma.

Peale 20. augusti 0:2 kaotusmängu Burnley´le on Klavanit seganud vigastus. Keskkaitsja tegi küll kaasa 6. septembril peetud rahvuskoondise mängus, kuid sai seal taas viga. Niisiis pole eestlane kaasa teinud viimases neljas Liverpooli kohtumises.

Homse liigakarika mängu eel on Klavan aga meeskonnaga koos treeninud ning peaks homseks mänguks vormis olema. Arvestades, et alles mõned päevad tagasi oli Liverpoolil raske mäng Chelseaga, siis võib oodata koosseisus nii mõndagi muudatust. Tänu sellele võib suure tõenäosusega Eesti koondise kaptenit oodata algkoosseisu koht.

"Minu arvates on meil ainult tugevad koosseisud. Me teeme muudatusi, kuid see ei tähenda, et pingile peaksid ilmtingimata jääma need mehed, kes reedel mängisid. Homme jookseb igal juhul väljakule tugev meeskond," teatas Liverpooli peatreener Jürgen Klopp.