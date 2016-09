New Yorgi politsei otsib taga laupäevase pommiplahvatuse korraldajat, teatas CNN.

Laupäeval Manhattanil Chelsea linnaosas lõhkenud pomm vigastas 29 inimest. Politsei esindaja kinnitusel otsitakse taga 28-aastast Ahmad Khan Rahamit. Mees on USA kodanik, kuid pärit Afganistanist.

Ahmad Khan Rahami (HO)

Tema viimane teadaolev elukoht on New Jerseys Elizabethi linnas, kust leiti prügikasti visatud kott isevalmistatud lõhkekehadega. New Yorgi osariigi kuberneri Andrew Cuomo sõnul võivad New Yorgi ja Elizabethi juhtumid olla seotud.