Harju maakohus tunnistas õigustühiseks politsei- ja piirivalveametist (PPA) nurjunud vormiriietuse hanke tõttu projekti vedanud töötaja Ilona Laido vallandamise ning mõistis PPAlt talle 9134,85 euro suuruse hüvitise.

Maakohtu pressiesindaja Kristina Ots rääkis ERRi uudisteportaalile, et kohus leidis, et PPA logistikabüroos vormiarendust ja täisteenuse projekti vedanud Ilona Laido tööleping tuleb lõpetada ajast, kui see oleks lõppenud ülesütlemise kehtivuse korral ehk tänavu 2. veebruaril, ning seetõttu mõistis kohus talle hüvitise kolme kuu keskmise töötasu ulatuses. Ühtlasi jättis kohus menetluskulud kogu ulatuses politsei- ja piirivalveameti kanda.

Lisaks nurjunud vormihankele seostati Laidot sellega, et ta edastas riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni juhile Artur Talvikule PPA peadirektori Elmar Vaheri poolt ameti krediitkaardiga tehtud ostude tšekid.