Millise nipiga elab üks suurpere Eestis ära? Sellele küsimusele vastust otsides toob "Kodutunne" täna ekraanile loo tublist Lääne-Virumaal elavast suurperest, kus kasvab kokku seitse last.

Tänase "Kodutunde" peategelased, kuue tütre ja ühe poja vanemad Anneli ja Janek, on alati tahtnud endale suurt peret ja kõik seitse last on olnud oodatud ja planeeritud. "Tuleb saada hakkama," vastab pereisa Janek küsimusele, kui keeruline on nii suurt pere ülal pidada. Ühtehoidev perekond teab, et oma õnne nimel peab palju tööd tegema ja tööd pole see perekond kunagi peljanud.

Vorsti külas asuv vana maja hakkas Annelile ja Janekile südame külge tükk aega tagasi, mis siis, et maja oli nende kätte jõudes väga kehvas olukorras. Majas puudus vool, kaevumaja katus oli sisse kukkunud ning küttekeha välja lõhutud – sellise maja sai pere enda kasutusse mõned aastad tagasi. Viimase aasta on pere aga majas sees elanud ja palju on selle ajaga ka korda tehtud. Ent korraliku veevärgi paigaldamine on suurele perele siiski üle jõu käinud ning just siin osutabki abikäe "Kodutunne". Lisaks pesuruumi ehitamisele kingitakse suurele perele ka ilus uus lastetuba.

"Kodutunne" on Kanal 2s täna kell 20.30.