Nimelt arvab poepidaja Vitali (keda kutsutakse kohalike seas hellitavalt ka Ruhnu kuningaks) et saare vallavanem Jaan Urvet on täielik jobu. Härra Urvet teab, et Vitali teda silma otsas ei salli ja ega tema tundedki Vitali osas ei ole just kõige soojemad. Näiteks võttis vallavanem hiljuti Vitalilt ära iidse puukiriku võtmed. Vitali olla kirikus purjus peaga ja koos sõpradega maha mänginud Eesti esimese gay-pulma. Ja kui need kaks meest kokku viia, siis on plahvatusohtlik kokteil valmis. Kahjuks see vulkaan plahvatas otse " Kuuuurija" kaamerate ees ja seda kõike, mis seal juhtus saate näha juba täna õhtul kell 20.00.

Kusjuures mulle meeldib selle loo juures kõige enam see, et kõik Ruhnu mehed on justkui ühest lastekodust- triibulised madrusesärgid on seal justkui kohustuslikud. Minu meelest on Ruhnu nagu Eesti peopesal. Kõigepealt inimeste vahelised intriigid, kohalik poliitika ja isegi energeetika meenutab mandri Eestit. Näiteks vurab mööda Ruhnu saart ringi elektriauto ELMO, mis on saastekvootide eest saare vallavalitsusele kasutada antud. Samas aga selle elektri omahind (mida toodetakse diiselgeneraatoritega, kuna mandrilt ühtegi elektrikaablit sinna ei ulatu) on saarel kümme korda kallim kui mandril.Elektrihind tarbijale on seal aga sama nagu mandri Eestis. Eriti naljakaks teeb asja Ruhnul see, et nii nagu mandrilgi, võid sa valida Skandinaavia elektribörsihindadest sõltuvaid pakette, mis siis et saar on elektri tootmisel täiesti autonoomne.

Mul tekib küsimus, kuidas see elektriauto on end Ruhnul tõestanud ja loodust säästnud? Naftast toodetakse elektrit, mis koha peal loodust saastab ja sellest toodetakse omakorda kümme korda kallimat elektrit, mida siis elektriauto kasutab. Kui diiselkütus oleks autole otse paaki kallatud, jääksid ära ülekandekaod ja kokkuvõttes oleks see kõvasti odavam ja loodussäästlikum.