On uskumatu, kuid tõsi - paljud mehed armastavad volüümikaid ja vallatult kurvikaid naisi, vahendab The Sun.

Volüümikad ja kurvikad naised - ärge laske oma kaalul mõjutada enesekindlust voodis! Need on viis parimat sekspoosi, mida voodis proovida!

Millised on need viis lõbusat ja vallatut poosi, mis sobivad eriti kurvikatele vallatlemiseks?

Ülistades armastust

Lamage küljel ja näoga üksteise suunas. Naine paneb oma reied mehe puusadele. Siis tuleb üksteisele lähemale nikuda, et toimuda saaks ühe.

Vallatu lusikas

Mõlemad lamate külili samal küljel. Kõveras selg ja pepu puutub mehe kõhu ja rindekere vastu. Naine tõstab jalga, et mees saaks siseneda. Kui mees surub naise peput natuke üles, siis on ligipääs võrdlemisi hea. Ühe võib olla õrna või väga jõuline. Kuidas vaid soovi on.

Häll

Mees lamab peal - rind vastu rinda. Naine juhib oma jalad üles kõverdatult. Poosi nimeks ongi häll, sest naine justkui kallistaks ja kiigutaks mehe keha enda omaga. Paarike saab aeglaselt ja sensjuaalselt üksteist nautida.

Puhkav koer

See on variatsioon klassikalisest koeraasendist. Mees on kummardava naise taga, kes on käpuli käte ja põlvede peal.

Et asendist saaks puhkav koer, siis tuleks naise kõhu alla asetada padi, et alakeha saaks lõdvestuda. Nii saab naine lasta end rohkem ette ja nõjatuda.

Poolitav noatera