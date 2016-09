Sule tahab, et autol oleks võimas mootor: vähemalt 160 kW, mis hobujõududesse teisendatuna teeb ligi 215. Passat Alltrackil on 162-kilovatine jõuallikas. Lubatagu aga siinkohal märkida, et näiteks Subaru 2.5 WRX STI sedaanil on kilovatte lausa 221 – ja sellise kõrval on Passat ju päris lahjavõitu. Too Subaru maksab baasvariandina aga ligi 38 000 eurot – Passat pea tuhatkond vähem.

Pärnu haigla juht ja haiglate liidu juhatuse esimees Urmas Sule kuulutas välja riigihanke uue sõiduki liisimiseks. Näidistoodetena on välja toodud Škoda Superb Combi ja Volkswagen Passat Alltrack.

Ajakirjandus on juba kritiseerinud riigihankega uut autot otsiva Pärnu haigla juhi luksusejanu: muuhulgas tahetakse autole 18-tolliseid valuvelgi ja 215 hobuse jõudu. Õhtuleht.ee näitab, miks on haiglajuhi soovid veel sisuliselt tagasihoidlikudki, kuna võimalusi on tänapäeval märksa enam.

Ka sisaldab külluslikult jõudu Eesti laos täiesti saadavaloleva Porsche Cayenne'i kolmeliitrise V6 mootori mootor: 193 kW. Too Porsche maksab 78 450 eurot.

Haiglajuht eeldab, et tema ametiautol on elektriliselt kokkuklapitav kärukonks. Passat Alltrackile saab sellise 846 euro eest. Nii on võimalik ühest küljest autot esinduslikuna hoida ja samas vajadusel sellega näiteks haiglale haagisega varustust vedada.

Kuid kõik teavad, et käruga on ebamugav sõita ja manööverdada ning seetõttu võiks pigem ehk mõelda mahuka pakiruumiga autole. Väga hästi võiks sobida selline Dodge Ram 1500 Sport Crew pikap nagu riigikogulasel Tanel Talvel: selle masina kandevõime on pea 800 kilo ja osta saab võimsa (5,7-liitrise 291 kW mootoriga) auto 56 000 euro eest.

Tanel Talve oma Dodge'iga. (TIINA KÕRTSINI)

Sule tahab autole 18-tolliseid valuvelgi, mida enamasti 13-15-tollistel liikuv eestlane peab veidi edvistamiseks. Aga viidatud Dodge'i kõrval on soov kahvatud: ameeriklane veereb 20-tollistel velgedel. Ja Porsche Cayenne Platinum Editioni erimudelitel (93 100 eurot) on juba standardvarustuses "20-tollised plaatinahallid (Satin Platinum) RS Spyderi veljed".

Haiglajuhi autol peab olema seisusoojendus ja -tuulutus koos kaugjuhtimise ja taimeriga. Aga viidatud Škoda puhul saab ühes paketis lisaseadmena 650 euro eest ja mitmes standardvarustusena kahetsoonilise automaatse kliimaseadme, millel on nii tolmu- kui õietolmu filter ja õhuniiskuse intensiivsuse sensor.

Riigihange eeldab, et autol on nahkpolster ja metallikvärvi toon lepitakse auto müüjaga kokku. Škoda puhul maksab nahast istmekate lisavarustusena tellides 1410 eurot. Ka on võimalik Škodale saada 950 euro eest kroomliistude pakett. Lisaks võib 800-eurose lisatasu eest lasta oma Škoda värvida spetsiaalvärvi "Paint Box". Valikus üle 50 eksklusiivse värvitooni ja autod värvitakse tootjatehase spetsiaalses värvitöökojas.

Kui me räägime üldse autode lisavarustusest, siis peab siinkohal märkima, et ratta- ja suusahoidik on eilne päev. Subaru pakub oma Outbackile süstahoidikut SETHAL7000, mis maksab 414 eurot.

Kui vaadata, et nõutud lisavarustusega läheb Postimehe arvutuste kohaselt Passat Alltracki puhul maksma 9000 eurot, siis tundub Volvo kalleim lisavarustuse pakett kaunis odav. S90 pakett "Business Connect Premium" (muuhulgas sisaldab navisüsteemi, subwooferit ja parkimisabi) läheb maksma 4300 eurot. Õnneks on aga ka Volvol pikk nimekiri asjadest, mida saab lisana juurde tellida: näiteks 19" 10 kodaraga Diamond Cut/Silver valuveljed (1980 eurot), AGNES Nappa Comfort nahksisu (3420 eurot) ja Inscription Crystal White Pearl metallikvärv (1640 eurot).

Lisavarustust on autode müügikataloogides igale maitsele. Kui midagi nii eksklusiivset nagu lipuvarras ei pakuta, siis näiteks saab Lexus CT 200h-le tellida lisavarustusena 69 euro eest tuhatoosi, 47 eest parkimiskella ja 110 euro eest katseteibi ukse käepideme alla. BMW X6 xDrive30d välisdisainikomplekt "Pure Extravaganze" (sisaldab velgi, rehve ja astmelaudu) maksab 86 000-eurosele autole juurde 4500. Opel Insigniale saab lisana tellida 420 euro eest ventileeritava juhiistme. Kui Audi A7 Sportbacki tellija tahab musta värvi laepolstrit, tuleb tal maksta 330 eurot.