Elukindlustus on miski, millele tihtipeale mõeldakse alles siis, kui on juba hilja. Paljuski on see tingitud ka laialt levinud müütidest, mida usutakse. Millised need müüdid on?

Statistikaameti andmetel jäi mullu Eestis töövõimetuks 3698 inimest. Need on inimesed, kellele määrati 80-100% töövõimetus. Vanuses 20-69 eluaastat suri 4 596 inimest, neist enamiku ehk 85% surma põhjustas haigus. Haiguste tulekuks pole meist aga ilmselt keegi valmis.

Eriti tuleks elukindlustusele mõelda aga siis, kui perel on võetud suurem laen, näiteks eluasemelaen. Sellisel juhul aitab kindlustus tagada selle, et õnnetuse korral ei jää laenukoormus ainuüksi lähedaste kanda. Kindlustusele tasub mõelda ka siis, kui sul on lapsi või lähedasi, kes sinu sissetulekust sõltuvad. Kui kindlustad oma elu, korvab hüvitis sinu surma korral katkenud sissetuleku, mis aitab lähedastel uue olukorraga kohaneda ja vajalikud kulutused katta.

2. Elu kindlustamine on kallis

Kui tihti ostad enne tööpäeva algust kohvikust kohvi? Või teed mõne muu emotsiooniostu? Elu kindlustamine võib maksta vähem, kui üks kohvikus ostetud latte nädalas, kuid selle tulemusel tagad endale ja oma lähedastele turvatunde. Kindlustusmakse sõltub kliendi vanusest, tervislikust seisundist lepingu sõlmimise hetkel ja valitud kindlustussummast.

3. Elukindlustuse sõlmimine on keeruline protsess

Paljud arvavad, et elukindlustuse sõlmimine on väga keeruline toiming. Tegelikult on see aga tehtud lihtsamaks kui kunagi varem. Internetipangas saab kindlustuse sõlmida mõne minutiga ja eraldi tervisekontrolli pole vaja minna. Viimast on vaja üksnes siis, kui soovite oma elu kindlustada suuremale summale. Kui esineb mõni haigus, siis väiksema kindlustussummaga piisab sagedasti terviseandmete täpsustamisest lihtsalt telefoni teel.