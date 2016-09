* Su partner raseerib oma intiimpiirkonda. Selle tulemusena jäävad nahale pisikesed turritavad karvakesed ning need võivad tupe ümbruses olevale õrnale nahale liiga teha. Masseeri mehe intiimpiirkonda massaažiõliga, see aitab karvad pehmemaks muuta.

* Sul on ees ootamas pingeline päev. Tupelihased on stressi suhtes väga tundlikud. Millegi üle muretsedes reageerib ka vagiina sellele ja tõmbub kokku ning vahekord muutub valusaks. Ürita enne seksi lõõgastuda ja unusta muremõtted.

* Sul on seedimisega probleeme. Kui soolestik on jääkaineid täis, mõjutab see ka vaagnapõhjalihaseid ning see mõjutab omakorda ka seksimist. Söö rohkem juurvilju ning liigu aktiivselt, siis toimib su ainevahetus normaalselt.

* Sul on pissihäda. Alkohol, kofeiiniga joogid ja vürtsikad toidud võivad põit ärritada ja tekitada tunde, et pead seksi ajal pissile minema. Ebamugavustunde vältimiseks püüa pissil enne seksi ära käia.

* Sul algavad päevad. Vahetult enne menstruatsiooni läheb emakas veidike paiste ning naine muutub mehe liigutuste suhtes tundlikumaks - tõuked või teravad liigutused võivad emakakaela krampi ajada. Päevade eel ja ajal tasub eelistada asendeid, kus naine saab peal olla.

* Õues on külm ilm. Nii, nagu käed ja huuled muutuvad karedaks ja kuivaks, muutub seda ka intiimpiirkond. Tarvis on lihtsalt rohkem libestit.