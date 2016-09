Helen Pentsa

Kruup: teate Darja kadumise kohta saime 5. detsembril, neiu kadus päev varem - eelmisel õhtul. Tema lähedased, tuttavad ja politsei asusid Darjat otsima

9. detsembril laekus teade, et Darja leiti surnuna Narvas Pähklimäe terviseradade piirkonnast. Täpsuse huvides olgu öeldud, et enne surnukeha leidmist oli politsei alustanud kriminaalmenetlust, kuna lähedastelt laekus info, et võidi võtta ebaseaduslikult tema vabadus

Politsei hakkas asja uurima. Samal ajal jätkati tööd Darja otsingute ajal kogutu informatsiooniga, mida oli arvestataval määral ja see andis võimaluse püsitatada versioone.

Sündmuskohast - polnud vägivalla tundemärke, mis oleksid põhjustanud surma. Sai määratud kohtuarstlik ekspertiis, lisaks sellele muid ekspertiise, kuivõrd sündmuskohalt leiti erinevadi esemed, asitõendeid.

Samal ajal jätkasime info kogumist, oli palju ülekuulamisi. Töötati erinevate inimeste ja andmetega - näiteks telefonioperaatorilt saadavate andmetega ja linna videosalvestustega.

Põhiversioon hetkel on see, et need kaks kõnealust noormeest on Darja surmaga seotud.