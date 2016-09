Ta soovitab uurida spordiklubide kodulehti, sest seal on tavaliselt märgitud treeningud erinevate tasemete ja trennisoovide järgi. „Enda jaoks pean üheks tähtsamaks otsustamise kriteeriumiks rõõmu ja positiivsust. Kui armastad rühmatreeninguid, vali selline, mis teeb tuju heaks ning laeb energiaga. Leia see liikumise viis, mida armastad – olgu selleks jooksmine, kangitreening või tantsimine – tähtis on, et sa treeningut ootad ja lähed sinna rõõmuga. Siis ei teki ka hetki, kui valid treenimise asemel teleka vaatamise või diivanil lesimise,“ räägib Maris.

Maris Kajari kinnitab, et sügise saabudes täituvad spordiklubid uute trennilistega. „Osalt muutuvad spordisaalide treeningkavad mitmekülgsemaks ja lisandub palju rühmatrenne ning osalt seetõttu, et suvel on vabamalt võetud ja sügise saabudes otsustatakse ennast jälle käsile võtta,“ põhjendab ta seda treener.

„Kui inimene pole terve suve trennis käinud, soovitan võtta rahulikult – alustada kahe trenniga nädalas ja mõelda, kuidas igapäevaselt aktiivne olla. Tugeva tervise tagab ikkagi regulaarne liikumine, mitte ebaregulaarsed treeningsööstud. Tähtis on, et alustamist ei tohi lükata järgmisse päeva, seda tuleb teha kohe ja praegu,“ räägib spordiklubi Sparta treener Maris Kajari.

Algaja jaoks efektiivseimat treeningut on aga keeruline välja tuua. „Kõige tõhusamad on need treeningud, mis lähtuvad inimesest endast – tema eesmärgist, enesetundest, naudingust ja teadlikkusest,“ leiab Maris. Seetõttu ei kipugi ta esmajoones soovitama ei rühmatreeninguid ega jõusaali. „Rühmatreeningud sobivad neile, kes soovivad koos midagi teha. Jõusaal nendele, kes tahavad rohkem treeningu ajal üksinda omi mõtteid mõelda ja samal ajal treenida,“ nendib treener.

Marise hinnangul toob algajale trennitegijale edu kolm asja: regulaarne liikumine, toitumine ja taastumine. „Sea endale eesmärk: hakkan regulaarselt liikuma, tunnen sellest rõõmu ja naudin kõike, mida teen. Eesmärk võiks olla natukene suurem ja põhjalikum, kui lihtsalt kaalu alandamine, sest kui saavutad soovitud kaalu – mis edasi? Aga kui eesmärgiks on parem elukvaliteet, parem enesetunne ja naudinguga tehtud treeningud, siis sellest võib ka lihtsamalt sõltuvusse sattuda. Heas mõttes,“ räägib ta.

Kes aga tunneb, et üksi hakkama saada on keerulisevõitu, neile soovitab Maris personaaltreeneri palkamist. „Personaaltreener koostab vastavalt inimese soovidele ja eesmärkidele treeningplaani, annab nõu toitumise osas ning hoiab nii-öelda näppu pulsil,“ sõnab ta.

Motivatsioonikriise tuleb ette kõigil

Motivatsioon treenida tuleks aga leida iseenda peast. „Kui sa mõtled, et treening või üldises plaanis liikumine on sulle vajalik, hea, kasulik ja aitab jõuda eesmärgini, on ennast ka lihtne motiveerituna hoida. Kui sul on kindel siht ja tead, miks midagi teed, siis sa ei pea eraldi mõtlema, kas minna trenni või mitte,“ selgitab Maris.

Ta soovitab algajal enda jaoks selgeks mõelda, miks on liikumine inimesele täpselt sama vajalik kui uni ja toit. „Lohutuseks olgu see, et ka kõige kõrgemas tipus treeniv sportlane kogeb aeg-ajalt motivatsioonikriisi – me oleme siiski inimesed ja kõik tunded on lubatud, nendesse ei tohi lihtsalt kinni jääda,“ lisab ta.

Maris toonitab, et agara trennitegemise kõrvalt tuleb jälgida hoolikalt oma toitumist. „Treeningud tõstavad söögiisu ehk veelgi tähtsamaks muutub see, mida sa suhu paned. Kui teha kõvasti trenni ja oma toitumist mitte jälgida, siis ei ole lõppkokkuvõttes ka treeningutest kasu,“ nendib Maris.