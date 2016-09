Tallinna linnavolikogu sotsiaaldemokraatide fraktsiooni aseesimees Jaak Juske leiab, et täna Hiiu staadioni avamise reklaamidega seoses kahtlustuse saanud Põhja-Tallinna linnaosa vanem Raimond Kaljulaid peab oma ametikohalt koheselt tagasi astuma.



„Kaljulaid on kahtlustuse kohaselt Savisaare lähedase perekonnasõbrana seotud korruptiivse skeemiga, kus väärkasutati tallinlaste raha Hiiu staadioni reklaamikampaanias. Reklaamide tegemise hetkel oli ta reklaamiteenust pakkunud eraettevõtja, kuid täna on ta Põhja-Tallinna linnaosa vanem. Kaljulaiu jätkamine sellel ametikohal rikub Põhja-Tallinna linnaosa mainet,“ sõnas Juske.



Möödunud aastal andis Kaljulaid Savisaarele 35000 eurot laenu. "See näitab, et nad oma tegemistes tihedalt seotud. Kuigi Kaljulaid väidab, et ta intresse ei küsi, tekib kahtlus, et intresside asemel on ta nimetatud linnaosa vanema ametikohale," selgitas Juske.



Ka eelmine Põhja-Tallinna linnaosa vanem Karin Tammemäegi oli oma ametiajal uurimise all valimisperioodil tehtud keelatud reklaami eest. Tänaseks on süüdimõistva otsuse langetanud nii haldus- kui ka ringkonnakohtus.



Kaljulaid on varasemalt väljendanud soovi eristuda oma eelkäijast. "Nüüd on Kaljulaiul võimalus kinni pidada oma lubadusest ning taanduda linnaosavanema ametikohalt, et keskenduda oma huvide kaitsmisele;" märkis Juske.