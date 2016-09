"Kui emaks saava naise toidulaual on esindatud kõik toidugrupid ehk puu-, juur- ja köögiviljad, teraviljatooted, kala, kana-, sea- ja loomaliha ning piimasaadused, siis peaks kogu vajatava vitamiini ja mineraalainete koguse toidust kätte saama," märgib Ülemiste Südameapteegi juhataja Külli Teder. Samas nendib ta, et paraku kipub midagi puudu jääma ning seetõttu võiks raseduse ajal vähemalt mõned kuud tarbida spetsiaalseid rasedatele mõeldud vitamiine või toidulisandeid.

* Foolhape. See aine on vajalik juba rasedust planeerides, samuti kuni 12. rasedusnädalani. Foolhape on oluline loote normaalseks arenguks ja kasvuks. Selle aine nappusel on risk selja- ja peaaju väärarengute tekkeks suurem. Arvatakse ka, et foolhappe defitsiit võib olla raseduse katkemise või enneaegse sünnituse põhjuseks. Foolhapet võiks võtta koos teiste B-grupi vitamiinidega, et mõjutada kompleksselt erinevaid biokeemilisi ainevahetusprotsesse.