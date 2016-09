Järvamaal soetati pliidivalvur härrale, kes valla sotsiaalpinnal korra juba tuleohu tekitanud. Nüüd on ka valla töötajatel kindlustunne, et valla vara säilimine on tagatud ning ka eakas elanik oma kodus turvaliselt elada saab.

Kuidas jääda muretuks, kui on teada, et kodus kokkab veidi hajameelne eakas pereliige või laps, kellel mõtted pilla-palla laiali? Appi tuleb pliidivalvur.

Meditech Estonia juhatuse liige Paavo Ala räägib, et pliidivalvur on laialdaselt kasutusel ka Skandinaavias, eriti Norras ja Saksamaal, kus neid paigaldatakse iga aastaga 20% rohkem.

Pliidivalvuri populaarsuse kasuks räägib asjaolu, et see on äärmiselt lihtne ja tõhus lahendus hoidmaks ära elektripliidi sisse unustamisest tekkida võivaid tulekahjusid. See aitab säästa inimeste elusid ning aitab hoida ka vara – ehk isegi kodu sattumist tuleroaks.

Pliidivalvuri tööpõhimõtet saab kirjeldada nii. Pliidivalvur ühendatakse voolutoite ja elektripliidi vahele, lisaks paigaldatakse pliidi kohale temperatuuriandur, mis jälgib pliidilt ja ahjust tulevat kuumust. Kui pliidi töötamise lubatud aeg täitub (seadistatav 10 minutist kahe tunnini) või temperatuur muutub ohtlikult kõrgeks (270 kraadi), katkestab pliidivalvur pliidi elektritoite, hoides sellega ära edasise kuumenemise ja süttimisohu.

Kui pliidivalvur lülitab elektripliidi välja liiga kõrge temperatuuri tõttu, tuleb pliidi uuesti sisse lülitamiseks oodata kuni on möödunud piisav aeg pliidi jahtumiseks, mis on sõltuvalt pliidist 2-18 minutit.

Paavo Ala sõnul ongi pliidivalvur mõeldud inimestele, kes valmistavad või soojendavad elektripliidil või -ahjus toitu, kuid võivad pliidi sisse unustada. "Tavaliselt aitab pliidivalvur unustama kippuvaid eakaid, ent samuti lapsi või teisigi, kes võivad muude tegevuste kõrvalt pliidil valmiva toidu unustada. Eriti kasulik on pliidivalvur ühisköökides ja sotsiaalkorterites, kus elektripliidil on rohkem kasutajaid," märgib ta.

Pliidivalvuri kasutamine on tema sõnul äärmiselt lihtne ennekõike seetõttu, et pärast paigaldamist ei nõua seade mingit hooldamist. Kui hiljem on soov seadistusi muuta, näiteks pliidi sisse lülitamise lubatud aega lühendada või pikendada, saab seda teha paari lüliti vajutusega seadmel. Hea on ka teada, et pliidivalvur sobib kõikidele elektripliitidele, ka keraamilistele ning seda paigaldada võib seda iga elektriala spetsialist.