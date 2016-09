Merimetsa Hambakliiniku hambaarst Maret Kurrik rõhutab, et kindlasti peaks hambavahede puhastamisele peaks igapäevases suuhügieenis olulist tähelepanu pöörama. Et pelgalt hambaharjaga hambaid pestes ei saa hambavahesid piisavalt puhtaks, tuleks kasutada spetsiaalseid selleks mõeldud vahendeid.

Selleks, et kaunis naeratus näolt ei kaoks, tuleb igapäevaselt tähelepanu pöörata oma suu hügieenile. See ei tähenda aga vaid hammaste pesemist – tähelepanu alla tuleb võtta ka igemed ja hambavahed.

Lisaks hambavahedes tekkida võivale kaariesele ja aukudele võib kesise suuhügieeni tõttu kimbutama hakata ka igemepõletik, hambakivi, hammaste tundlikkus ning halb hingeõhk.

Hambaarst kinnitab, et hambavahesid peaks puhastama korrapäraselt hambaniidi või hambavahe harjaga pärast igapäevast hambapesu. Seejärel tuleks loputada suud veega - vajadusel sobib selleks spetsiaalne suuvesi, kuid piisab ka tavalisest veest.

„Hambaniidiga puhastades tuleks võtta parajalt pikk niidijupp, fikseerida see keskmiste sõrmede ümber ning nimetissõrme ja pöialdega suunates libistada niit hambavahesse kuni igemeni, tõmmates seda mööda hamba külge üles. Korrata seda kuni kõikide hammaste küljed on hambakatust puhtad. Niiditamist tuleks teha õrnalt ning iget ei tohiks vigastada,“ õpetab hambaarst, lisades, et kindlasti ei tohiks hakata hambavahesid puhastama tavalise niidi või veel vähem, mõne muu terava esemega. See tegevus toob hammastele pigem kahju kui kasu.

Kurrik paneb südamele, et hambavahe hari peab olema õige suurusega, selle traat ei tohi hõõruda vastu hambaid, seda võivad teha vaid harjased. Õiget hambavahe harja suurust aitab valida hambaarst.

Hammaste hooldamisel tehakse mitmeid vigu

Maret Kurrik nendib, et inimesed teevad kas teadmatusest või hoolimatusest hammaste hooldamisel ohtralt vigu.

Üheks veaks on näiteks hammaste liiga tugev harjamine või siis vale harjamistehnika. Samuti pestakse hammastel tihtipeale vaid ühte külge või pestakse vaid eespool asuvaid hambaid. Kindlasti tuleks tähelepanu pöörata ka õigetele hambahooldusvahenditele: tihti kasutatakse teadmatusest hammaste valgendamise eesmärgil igapäevaselt abrasiivseid hambapastasid või asutakse hambaid pesema kohe peale söömist. See aga kulutab hambakudesid. Kindlasti peaks alati enne spetsiaalsete toodete kasutama hakkamist konsulteerima kas hambaarsti või apteekriga, kes oskavad pakkuda murele lahendusi ning ühtlasi soovitada sobivaid tooteid.

Hambavahede puhastamiseks soovitatavad abivahendid on hambaarsti sõnul hambaniit, hambavahehari ning Airfloss aparaat, mille näol on tegu hambavahede puhastamiseks mõeldud survepesuriga. Abivahendi peaks valima selle järgi, milline on kõige käepärasem ja mugavam kasutada, kuid mis on ka piisavalt efektiivne.