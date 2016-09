Facebookis ringlev kuvatõmmis vestlusest presidendikandidaadi Siim Kallasega on saanud juba 13 000 meeldimist, 10 000 kommentaari ja üle seitsme tuhande jagamise, kuid nali naljakas. Sellisel pilakonto tegemisel ja maine kahjustamisel võivad olla ka kurvemad tagajärjed ning soov tööd leida võib lõppeda hoopiski vanglas.

Veebikontstaabel Maarja Punaki sõnul on Kallasel õigus esitada süüteoteade politseisse seoses identiteedivargusega.

"Pannes teisele isikule suhu väljaütlemisi, mida isik ise päriselt ei ütleks, on tegemist isiku suhtes vale kuvandi loomisega, mis võib kahjustada tema mainet ning oma õiguste kaitseks on Siim Kallasel õigus süüteoteade esitada," sõnas Punak.

"Identiteedivarguse eest süüdimõistmine võib endaga maksimaalselt tuua kaasa kolmeaastase vangistuse. Kõrvaltvaataja ehk võib ju mõelda, et kas nalja tegemine väärib kriminaalmenetlust või mitte, kuid otsuse, kas antud tegu kahjustas Siim Kallase mainet sellisel määral, et süüteoteade esitada, saab langetada vaid Siim Kallas ise," selgitas Punak, millega säärane nali lõppeda võib.

Kallase esindaja Sirli Peepsoni sõnul nad sellele siiski erilist tähelepanu ei pööra ning avaldust ei tee. "Kampaaniate ajal ikka tehakse igasugust n-ö nalja ja poliitikas on see rohkem tavaline kui mõnes teises valdkonnas. Me sellele erilist tähelepanu ei pööra," sõnas Peepson.