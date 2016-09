„Suvel saab ilma kreemide jmt hakkama – päike armastab meid, õhku on, inimesed liiguvad rohkem ja higistamine tekitab kõige parema kaitsekihi üldse. Sügisel see lakkab ning naha pind muutub kuivaks.“ See on nagu ajavööndi vahetamine, millega harjumine võtab aega – nahal võtab suvest sügisesse minek oma energia, kuid Eestis on aastaringselt vaja kogu aeg harjuda. Tihti tahetakse sügisel jumet säilitada niipalju, kui võimalik, koorimisest hoidutakse. Nahk on aga hingamisorgan ja et ta hästi hingata saaks, oleks see vajalik. Samuti tulevad suvise niisutamise kõrval mängu maskid. „Tuleb nahka poputada, hakata võtma uuesti C- ja D-vitamiine, mis kõik toetavad nahka ja juukseid.“

„Ega sügise tulles väga palju valesti ei tehtagi, lihtsalt naha vajadused muutuvad suve ja sügise üleminekuga“, möönab Eva Miller. Nahk annab teada, et ära jää pikutama, muutub kuivemaks. Kõige tähtsam on Eva sõnul ennast kuulata: kui on ebamugav, pead midagi teistmoodi tegema.

Vaatame mu naha üle. Saan teada, et mul on hea ja tore nahk. Selline segatüüpi, T-tsoon rasusem, põskedel küll kuperoosat ja pisut komedoone. Põsed talvel kuivad, suvel normaalsed: „Kui päikest pole, ilm muutub külmemaks, läheb nahk kuivemaks, tekib justkui kork naha peale – kuiv nahk oleks nüüd vaja ära koorida.“ Saan teada, et koorimise puhul peab olema siiski ettevaatlik, samuti tõstab kuum päike vereringet ja pumpab naha probleemsetes kohtades aktiivsemaks. Sügise tulekuga räsivad nahka tuuled ja ilma külmenemine ning vaja on lisakaitset.

Algab naha puhastamine. Selline kerge massaaž, et lümfid ja vereringe saaks oma osa. Eva palub öelda, kui mind midagi häirib. Väga mõnus on. Pärast massaaži laskub mu näole koorija – kombinatsioon mehhaanilisest ja ensüümsest koorijast. Eva paneb südamele, et kaubandusvõrgus on erineva toimega koorijaid saada, kuid iga inimene peab ise ära tunnetama, mis tema puhul töötab.

„Oluline on eesmärk, et nahk hingaks ja oleks säravam ning helgem,“ möönab ta. Kipitab, järelikult toimib. Proovin tunda lõhnu ja ootame koorija kuivamist, et selle saaks maha rullida.

Kui aastaid on üle 30, vajab nahk veidi turgutust juurde. Suvel töötab nahk igal juhul. Sügisel on võimalik teha happe- ja mesohooldusi, et nahk uuesti tööle ergutada. Peale pisikest mõttepausi möönab Eva, et inimesed võiksid teada, et meie nahal on tunduvalt pikem mälu, kui meil endil. „Kõik see, mida teeme liiast nooruspõlves, annab märku vanemas eas. Pigmendilaigud tulevad välja, kui enda immuunsus on langenud ja enam ei jõua vastu pidada. Parem olla tark juba noores põlves.“

Kui uurin, kuidas leida need õiged tooted, sest kreemide virr-varris on väga keeruline orienteeruda, sõnab Eva, et väga hea, kui keegi saab nõustada, kuid inimene peaks siiski ise proovima ja katsetama. „Nahk vajab vaheldust ja ei saa jääda nii, et kreem sobib ja kasutan seda 3 aastat. Sama asi on juustega, vaheldus on tähtis. On häid leide, mis on soodsa hinnaga, kuid mingil hetkel need ei toimi enam. Ma ei ütle ka seda, et mida kallim, seda parem, see on puhas turundus, kuid mingid uuringud nõuavad oma tähelepanu ja hind ei saa olla väga madal, kui millegagi on palju tööd tehtud. Otsimine tuleb aga läbi oma kogemuse. Me oleme kõik väga erinevad ja peab ennast usaldama.“

Nüüd tunnen, kuidas koorija maha rullub – koos sellega ei tule maha veel suvine ilus jume. Kui mõni päikesekiir veel tuleb, püsib see paremini peal. Uni hakkab peale tulema, kuni tuleb järgmine etapp – mask, mis annab sügisel nahale tuge ja niiskust juurde. Neid võib Eva sõnul teha tihedalt, iseasi, kuidas aega ja tahtmist.

Eva möönab, et olen positiivne inimene ja naeratada mulle meeldib – päikesekiir on kenasti silma ümber olemas. Ilusti öeldud. Saan teada, et silmakreem peaks olema mitte liiga paks, mis imenduks kenasti.

Ja massaažiliigutuste puhul peaks arvestama, et lümfi- ja vereringe käivad käsikäes. Vereringe annab toitaineid ja lümf eraldab jääkaineid. Masseerimine peab käima suunaga seest väljapoole, et mitte ummistada lümfi. „Kui õhk on liiga kuiv või joon liiga vähe või palju vett, hakkavad silma alla tursed tekkima. See on hea asi, mida teada ja ise ennast aidata,“ selgitab Eva.

Massaažiaeg. Masseerides on Eva sõnul näha, kuidas mu nahk toimib. „Probleemne koht on põsed kuperoosaga. Kui oled korralikult end suvel ära küpsetanud, siis nanotehnoloogilised tooted imenduvad hästi sisse ja see annab nahale tuge,“ soovitab kosmeetik ning lisab, et silmakreemi peale pannes võid vajutada kulmude peale – mõnus. Liigume silmade kohalt allapoole ning kompame läbi lümfisõlmede asukohad, mida ringjalt masseerima peaks. Surve ei pea tugev olema, sest lümfid on naha pealmises kihis. Kaheksad on teretulnud. Suunaga lümfisõlmedesse. Nahk läheb kuumaks. „See aktiveerib naha , naha uuenemine on garanteeritud ja paar päeva on hea tunne.“

Mask. Eva küsib enne kummimaski pealekandmist ega mul klaustrofoobiahirmu pole. Ei ole ning annan maskile nimeks naljatamisi klaustrofoobiamask. Kummimask on selline veidi paksem mass, mis näo peal taheneb sedavõrd kiiresti ja palju, et silmalihased ei suuda silmi lahti lükata ja saad mängu panna teised meeled. Näo peale laotub midagi rasket, ninna jõuab mentoolilõhn. Naeran ja tekitan päikeseid silmade ümber. Head ööd. Silmi ei olegi võimalik lahti teha. „See ergutab naha tööle, silmaümbrus vajab eriti rahustust ja ergutust,“ selgitab Eva. Kui panna mõte tööle, on tunne, et olen sattunud varatalvisesse unenäkku ning tunnen külma tuult. Kummimaski pannakse julgematele ka suu peale, kuid seekord jääb see tegemata, kuna ma räägin selle tunni jooksul päris palju. 10 minuti pärast tõmmatakse mask ära.

Nüüd tuleb järelkreem. Mu silmanurk vajab ergutamist, näpistamine on päris mõnus. Hakkan ennast kindlasti näpistama ja naeran edasi.

Eva selgitab, et suvisel ajal on mõistlik kasutada niisutavaid ja kergema koostisega kreeme. Sügis-talvisel ajal tuleks võtta kasutusele aga tummisemad kreemid. Samuti, kui suvel piisab puhastamiseks mitsellaarveest, siis sügisesel ajal on puhastuspiimad ja toonikud teretulnud.

Sama kehtib juuste kohta:„Juustele on olemas erinevad seerumid, looduslikud õlid, mida aastaringselt kasutada. Soovitaks magneesiumõli peajuurele, kookosõli ülejäänud pinnale. Kui lasta pool tundi enne juuste pesu olla, annab see kõvasti jõudu juurde.“

Kui silmad kinni, siis asjad mõjuvad teisiti, tekib hoopis teine tunnetus. Sai läbi see tunnike. Soovitan! Helistage juba täna Evale.

Eva Miller

CIDESCO diplom aastast 1999 kosmeetiku erialal

1996–1999 a Katrin Sangla Make Up Studios jumestaja

Täna pakub iluteenuseid Ovaal Salong OÜ-s

17-aastase praktika juures proovinud erinevaid sarju: Ella Bache, Guinot, Matis, Sesderma, Biodroga, Germain de Capuccini