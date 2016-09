„Enne reisi tuleks end sihtkohas valitseva olukorra ja võimalike ohtudega kurssi viia ning käituda vastavalt, et haigustesse nakatumist vältida. Vaktsineerimine ning hoolikas kätepesemine on lihtsamad, kuid peamised tegevused, mida nakatumise vältimiseks teha saame,“ lisas USA mereväe vanemleitnant Johnson.

Oma teadustöödes peamiselt troopilisele meditsiinile ja hügieenile keskendunud Johnson rõhutas konverentsi peaettekandes, et inimesed reisivad erinevatel põhjustel aina rohkem, kuid paraku on jätkuvalt troopilisi haigusi, mis meie igapäevases keskkonnas haruldased ja raskeloomulised on. „Seetõttu tuleb teha võimalikult palju ennetustööd ja tõsta inimeste teadlikkust, et sääraseid haigusjuhte vähendada,“ selgitas lisaks USA-le ka Guatemalas, Peruus, Türgis, Egiptuses, Aserbaidžaanis ja Tais tervishoiuteenuseid pakkunud dr Mark Johnson.

Tegemist ei ole meie jaoks sugugi kauge probleemiga. Eestlasedki on hakanud aina enam välismaal käima – olgu selleks puhkusereis, välismaal töötamine, mõnes välisülikoolis õppimine või muudel eesmärkidel rändamine. Konverentsisarja eestvedaja, Ida-Tallinna Keskhaigla ravikvaliteedijuht dr Ene Mäeots tõdes, et tegemist on teemaga, millele ei pöörata igapäevaselt eriti tähelepanu, kuid mis on tegelikult väga oluline. „Eestlased reisivad üha rohkem Eestist välja ning varem või hiljem tullakse kodumaale tagasi kas puhkusele või kolitakse uuesti siia elama. Ka välisriikidest tullakse aina sagedamini Eestisse puhkama, õppima või elama ning sellest tulenevalt peavad ka arstid olema valmis ära tundma haigusi, mida seni on Eestis nähtud harva või nähakse hoopis esmakordselt,“ selgitas dr Mäeots konverentsi päevakajalisust tänases Eestis. Seetõttu ongi väga oluline tõsta nii tervishoiutöötajate kui ka tavainimeste teadlikkust võimalike rändega seotud nakkushaiguste teemal.