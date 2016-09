Õhtuleht ja La Muu viisid läbi katse, et teha kindlaks, milline ökojäätis maitseb kõige paremini.

2012. aasta lõpus turule tulnud La Muu on esimene Eesti ökojäätist ja sorbette tootev ettevõte. La Muu jäätised on tavalistest palju tihedama konsistentsiga, raskemad ning rohkemate maitsete, aroomide ja lisanditega. Käsitööjäätiste tegemisele kulub 36–48 tundi. Esimese päeva hommikul tuleb valmistada jäätisepõhi, ööpäev hiljem saab seda kasutada maitsete kokkusegamisel. Järgmise päeva lõunaks on jäätis karbis, kuid tahab enne müükipaiskamist veel neli tundi sügavkülmikus seista.

Katses osales üheksa inimest, kes hindasid tooteid kuuepallisüsteemis. Hindajatele kõige rohkem meeldinud jäätis sai kuus punkti, kõige vähem meeldinu aga ühe. Seega oli maksimaalne punktide arv 54.

Iga tervisliku ampsu juures on ka hindajate kommentaarid.

Rabarberijäätis - 36 punkti

- Värvi vaadates eeldaks, et see on maasikajäätis.

- Oleksin oodanud hapukamat maitset.

- Hapukas, aga mitte liiga hapukas.

- Nagu külm rabarberikook.

- Värske maitse.

- Selle jäätise suureks plussiks on tasakaal. Ei ole liiga hapu ega liiga magus. Suussulav.

Pistaatsiajäätis - 34 punkti

- Värv ja tekstuur on väga ilusad. Arvan millegipärast, et just see jäätis on enamike lemmik.

- Iseloomuga, meeldejääv. Seda kassid… ei, inimesed ostaksid!

- Kõige maitsvam! Nagu sööks pistaatsiapähklit.

- Puhta maitsega.

- Mulle meeldib selle jäätise struktuur. Mõnusalt krõbe ja tummine maitse.

Karamelli-meresoola - 32 punkti

- Minu jaoks liiga magus. Soolasus muudab jäätise omapäraseks, kuid täielikku vau-efekti minu poolt ei tule.

- Teistsugune. Eriline. Maitseb nagu küüslauguga vahukoor, nagu…

- Soolasus ja magusus on hea tasakaalus.

- Ma arvan, et see jäätis on selline, mis osadele meeldib kõige rohkem ja teisele osale absoluutselt mitte.

- Jäätise sees on mõnusad karamellitükid.

- Esimese hetkega ei saanudki aru, mis jäätis see on. Pidin karbilt üle vaatama.

- Absoluutne lemmik! Pole nii head jäätist ammu saanud.

- Karamell ja sool moodustavad suurepärase koosluse ning lausa sulavad suus.

Sidrunisorbett - 30 punkti

- Värske ja mahlane vahepala.

- Hea vahepala suvepäeva.

- Ehk natuke liiga hapukas, aga siiski mõnus süüa.

- Ma arvan, et see sobib hästi dieedipidajale.

- Mu õde on suur sidrunifänn, kindlasti soovitan talle seda.

Mangosorbett - 30 punkti

- Hea tekstuuriga ja värske maitse.

- Värv on väga kena.

- See on tõesti värske mango maitsega.

- Nii kreemine!

- Ei ole liiga magus ega lääge, mis on hea.

- Sobib neile, kes on suured magusasõbrad.

- Sorbettidest minu lemmik.

- Väga puuviljane. Mangoga igatahes koonerdatud ei ole.

- Vahel võib sorbetiga nihu minna, aga see on küll kindlapeale minek.

Mustsõstra-mascarpone jäätis - 27 punkti

- Klassika. Domineerib moos, mitte jäätis ise.

- Nagu vanaema tehtud jäätis!

- Justkui sööks vanaema marjapõõsa all sõstraid.

- Väga maitsev.

- Mustsõstraga pole igatahes koonerdatud.