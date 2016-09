Eelmisel nädalal teatas Keskerakondlane ja Põhja-Tallinna linnaosavanem Raimond Kaljulaid oma Twitteris, et seoses Hiiu staadioni reklaamidega võib ta olla üks kahtlustatavatest, kuid sisu ei tea. Täna hommikul sai ta ka kahtlustuse.

(Teet Malsroos)

Tol ajal olnud eraettevõtja, kelle firma 2013. aastal antud plakati valmistas, käis täna hommikul Kaitsepolitseis ülekuulamisel ja teatas, et kahtlustuse sisu on omastamisele kaasa aitamine.

"Vaatasin hoopis teisi asju. Et kampaaniad saaksid õigel ajal valmis, et ettevõte kahjumisse ei jääks jne. Poliitikutega plakateid, voldikuid, filme ja muid reklaammaterjale tehti nii omavalitsustes kui ka riigi tasemel erinevate erakondade poolt ning muidugi ma eeldasin ja arvan tänaseni, et need olid seaduslikud," ütles Kaljulaid ERR-i uudisteportaalile.

"Kui ma olen teinud reklaame erakonnale, siis on arved läinud erakonnale ja kui oleme teinud töid omavalitsustele, siis on arved läinud nendesse omavalitsustesse. Keegi ei ole tellinud Tallinna raha eest valimisreklaami. Ei otse ega vihjamisi. Ja seda ei oleks ma kunagi tegema hakanud," ütles Kaljulaid.