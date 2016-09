Suvel Manchester City peatreeneriks asunud Pep Guardiol on uues ametis alustanud oivaliselt. Ta on võitnud kõik kaheksa senist võistlusmängu. Laupäeval purustas City Inglismaa kõrgliiga 5. voorus 4:0 Bournemouthi.

Mängujärgsel pressikonveentsil küsis üks ajakirjanik Guardiolalt, kas eesmärk on neli trofeed (Meistrite liiga, Inglise liiga, karikas ja liigakarikas)? Tolle küsimuse peale lipsas üle katalaani huulte fraas "what the f*ck?", millele järgnes umbes kümnesekundiline peavangutus/mõttepaus ning minutiline monoloog.