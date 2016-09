2) Kristjan Kasearu

Kristjan Kasearu (TV3)

Kristjanile pakub eriti põnevust astuda mõne vanakooli kullafondi kuuluva laulja kingadesse.

3) Adeele Sepp

Adeele Sepp (TV3)

Adeele peab laulmist oma trumbiks, sest just laulmisega on ta tegelenud kauem kui näitlemisega. Ta pelgab pigem kehastada meeslauljaid.

4) Raivo E. Tamm

Raivo E. Tamm (TV3)

"Saates nõustusin osalema selle pärast, et see on juba kolmas hooaeg, kui produtsendid mind sellesse saatesse kutsusid,“ ei häbene ta tunnistada.

5) Inga Lunge

Inga Lunge (TV3)

Inga ootab uuelt hooajalt kõige enam lahedaid kaasosalisi ning mõnusat koostööd. "Karta ei oska uuelt vastuvõetud väljakutselt midagi,“ kinnitab Inga Luge.

6) Kalle Sepp

Kalle Sepp (TV3)

Tantsutükke Sepp ei pelga. "Olen kunagi rahvatantsu tantsinud," ütleb ta. "Ma pole küll eriline tantsulõvi, aga kabarees on mul suisa üks stepinumber, nii et laulda ja tantsida samal ajal ei ole mulle võõras."

7) Liis Lass

undefined (TV3)

Liis ei ole enda sõnul väga pikalt teinud midagi sellist, mis tal heas mõttes kõhu keerama paneks. „Arvan, et minu eriala puhul on see väga halb, kui sa pea ees vette ei hüppa. Mul on seda raputust vaja," seletab Liis.

8) Joosep Järvesaar

Joosep Järvesaar (TV3)

"Väga sooviksin just Kihnu Virvet järgi teha," tunnistab Joosep, kes üldiselt naise kehastamist ei pelga, kuid kõrgeid noote küll.