Meeste seas on kõige enam esinevaks suguhaiguseks klamüüdia, kondüloomid ja herpes, vahenda The Sun.

Tihti on nii, et inimesed isegi ei märka mingeid sümpotemeid ja neil puuduvad igasugused kaebused. Mis mehi enim kimbutavad?

Kondüloomid on kõige sagedasem suguhaigus, mis mehi kimbutab. Asi selles, et on umbes 30 erinevat tüüpi HPV-d, mis genitaalide juures tegutseda armastavad.

HPV käes kannatavatel meestel võivad suguelunditele tekkida tüükad, mis võib suurendada tõenäosust, et areneb suguelundite vähk.

Kondoomi kasutamine ühte ajal aitab HPV infektsiooni saamist ennetada, kuid ometigi loobuvad paljud sellest abimehest. Tõsi ta on, et täielikult kondoom HPV eest ei kaitse, sest seda võib esineda üle intiimpiirkonna. Seetõttu piisab, kui nahk kohtub nahaga - ja isegi ilma seksimata võib HPV saada.

2. Herpes

Üks levinumaid haigusi on ka herpes, mis on väga nakkav.

See võib kanduda inimeselt inimesele läbi tupe, oraalseksi või anaalseksi. Et seda vältida, siis tuleks alati kasutada kondoomi.

Hoiatuseks olgu see, et kui isegi ei ole mingeid märke herpesest, siis võib su partneril see olla ja kanduda sulle. Kurb on see, et vähemalt 80 protsenti herpese käes kannatajatest - nad ei tea seda isegi. Mistõttu ongi viirus väga sage ja nakkav.

Ka herpese vastu puudub ravi, aga on võimalik sümptomeid leevendada.

3.Klamüüdia

Veerand klamüüdia käes vaevlevatest meestest jäävad diagnoosimata, sest haigus ei põhjusta mingeid kaebusi.

Nagu herpes ja HPV - ka klamüüdia levib nakatunud inimesega ilma kondoomita seksides.

Meeste puhul diagnoositakse haigus tihti alles siis, kui nad kogevad valu munandites või turset.

Kuigi haigusest on lihtne vabaneda, siis on sellel väga halvad kõrvalmõjud.

Nii põhjustab ravimata klamüüdia viljatust artriiti.