Art of Manliness on tuhninud üles 1946. aastal Varsity Magazinis ilmunud testi, mille abil peaksid saama selgust, kas sa oled hea korterikaaslane või siis tuleks sul end korralikult käsile võtta. Tore on selle testi puhul see, et asi kehtib ka 70 aastat hiljem. Ning nii siis, kui elad ülikooli rebasena ühikatoas või veidi hiljem kommuunikorteris kui – teatud määral – ka siis, kuid jagad juba korterit elukaaslasega. Lõpeta see pidev neetud fonograafi kräunutamine!

Vasta küsimustele "jah" või "ei". Kui vastad vähemalt 25 küsimusele "ei", siis oled üsna normaalne toakaaslane. 35-40 "ei'd" tähendab, et oled suurepärane ja 40+ seda, et oled liiga hea, et tõsi olla. Teistpidi aga: kui "ei'sid" on alla 15, siis peaksid hakkama erakuks.

1. Kas kaotad kergesti meelerahu?