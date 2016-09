Laupäeval toimus Serbia pealinnas Belgradis tänavakorvpallivõistluse Red Bull King of the Rock ülemaailmne finaalvõistlus, kus Eestit esindas Kiur Akenpärg.

Akenpärgi esimeseks vastaseks sai loositahtel hilisem kolmanda koha omanik, venelane Aleksander Zahharov. Viis minutit kestnud mängu jooksul suutis Akenpärg saavutada juhtiva positsiooni, kuid pidi lõpu eel alla vanduma vastase mitmele kolmepunktiviskele.

“Mäng oli eeldatult raske," sõnas Akenpärg. "Nii 30kraadine palavus kui ka tugev ja minust pikem vastane mängisid suurt rolli mängu käekäigus.” Ta lisas, et sai maailma parimate tänavakorpalluritega mängimisest ja treenimisest hea kogemuse.

Kalemegdani kindlusesse rajatud korvpalliväljak. (Predrag Vuckovic/Red Bull Content Pool)

Kokku astus Kalemegdani kindluses 3000 pealtvaataja ees võistlustulle 32 mängijat 21 riigist. Tasavägise finaali võitis serblane Stefan Kojić, kes alistas tulemusega 14:12 Leedu mängija Karolis Sarukase.

Red Bull King of the Rock on esimene ja ainus rahvusvaheline üks ühele mängitav tänavakorvpalli turniir, kus heitlusesse astutakse unikaalsetes asukohtades üle maailma. Eestis toimus võistlus tänavu esimest korda ning kokku osales Tallinna, Tartu ja Pärnu kvalifikatsioonides üle 100 kossuhuvilise.