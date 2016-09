President Toomas Hendrik Ilves ja UNICEFi heatahtesaadik Ewan McGregor kõnelesid eile New Yorgis ÜRO 71. Peaassamblee avanädala raames Eesti ÜRO esinduse üritusel "Lapsed pagulas- ja rändekriisis". Eesti riigipea rõhutas, et Eesti riigi abi fookuses on pagulaslastele hariduse andmine.

President Ilves ütles avasõnavõtus, et meil kõigil tuleb anda oma panus selleks, et põgenike ja pagulaste lastel oleks võimalus täisväärtuslikule elule. “Laste õiguste kaitsmise kõrval on seetõttu eriti oluline neile hariduse andmine. Tagades pagulaslastele hariduse, võimaldame neile kindlama tuleviku,” sõnas Eesti riigipea.

President Ilves märkis, et Eesti panustab süstemaatiliselt riikliku abi kaudu pagulaslaste haridusse. “Näiteks Jordaanias asuvas põgenikelaagris on Eesti riigi abiga arvutiklassid ja lastele tagatud arvutiõpe. Haridustee jätkamine on tagatud ka pagulaslastele, kes on asunud elama Eestisse,” lisas ta.