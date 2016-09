Eilne köik boiz live oli mässive. Tänks köigile ja köigile teile ka! Pidin pärast seda kohe öösel koos oma bändikaaalasega Milanosse livele. Kuid söitsime mis me söitsime, Sakusse vaid jöudsime. Nüüd tanklas pestud, kustud ja proshai kodumaa. Elagu poissmehed!Milano Itaalia sinna me läheme!

A video posted by Andrus Elbing (@andruselbing) on Sep 18, 2016 at 2:49am PDT