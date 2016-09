Öeldakse, et peenise suuruse ei loe, mis on isegi täitsa tõsi - eriti , kui sul need neli nippi käepärast on! Portaal Womens Health soovitab sulle järgmist: Küta asi kuumaks

Üks asi, mis mõjutab mehe peenist - palju verd sinna voolab. See mõjutab suurust ja ka peenise kõvadust. See tähendab seda, et mida erutunum ta on, seda suurem ja kõvem on ka ta tööriist.

Võta aega eelmänguks või paku erakordset suuseksi. Harjutused allkorrusel Pinguta oma lihaseid ja meenuta Kegeli harjutusi, sest see tekitab ühte ajal suuremat hõõrdumist. Nii tunned ise meest endas hoopis intensiivsemalt ja suuremana. Julgusta teda sinu ees mastrubeerima Kui mees pole mõned päevad eneserahuldusega tegelenud, siis voolab tema peenisesse rohkem verd, kui ta seda stimuleerima asub. See tähendab, et ta tunneb ise, et ta peenis on suurem. Seda märkad ka sina. Keeruline on muidugi see, et sa ei saa ometigi mehel paluda, et ta mitu päeva ei masturbeeriks. Too magamistuppa mänguasjad