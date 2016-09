Ameerika Ühendriikides lekkis metallitootja Alcoa sisememo, milles on kirjas, et järgmine Jeep Wrangler saab alumiiniumist uksed ja kapoti.

Fiat Chrysler Automobilesi juht Sergio Marchionne ütles enam kui aasta tagasi, et uus Wrangler ei tule täielikult alumiiniumist ning värske info seda ka kinnitab. Kuna Alcao on vaid üks alltöövõtjatest, ei saa välistada, et maasturi mõni teine keredetail tuleb ka alumiiniumist.

Jeep Wrangler läheb tootmisesse järgmisel aastal.