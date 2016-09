On 2016. aasta ja keegi ei näi teadvat, kuidas saada hakkama kättemaksupornoga. Või siis – keegi ei tahagi, märgib Buzzfeed Austraalia näite põhjal.

"Kättemaksuporno" on täpselt see, mida arvate – Wikipedia teatel tähendab see, et internetti laetakse üles seksuaalset materjali suhte lõpetanud isiku alandamiseks või heidutamiseks. Too seksuaalse sisuga materjal võib olla tehtud paarikese õnnelikel hetkedel mõlema nõusolekul või siis ka ühe poole teadmata. Eesmärgiks võib olla ka väljapressimine suhte jätkamiseks. Halval juhul võib selline tegevus viia ka niisuguste tagajärgedeni.

Buzzfeed tõdeb, et just Austraalias paistavad nii valitsus, politsei, haridusasutused kui ka sotsiaalmeedia saidid tõsiselt pead murdvat: kuidas online-kättemaksupornoga adekvaatselt tegeleda?