Viimaste aastakümnete jooksul on arvutid ja internet muutunud elu lahutamatuks osaks: arvutimängud on sedavõrd populaarsed, et huvi raamatute, puslede ja erinevate lauamängude vastu on hääbumas. Kuna nutiseadmed täidavad tihtipeale lapsehoidja rolli, kannatavad paljud lapsed käitumisprobleemide käes. Kuidas põnne aidata?

Ameerika Ühendriikides tehakse lastele vanuses 4-7 eluaastat erinevaid teste, millest lähtuvalt saadetakse nad erinevatesse koolidesse. Testide käigus hinnatakse laste võimekust, vastuvõtlikkust, aktiivsust ja IQ-d.

Uuringute tulemused näitasid, et lastel, kelle pere oli suunav ja abistav, olid ka kõrgemad testide tulemused. Lisaks selgus, et lapsed, kes olid tegelenud suurte puslede kokku panemise ja Lego-klotsidest ehitamisega olid oma arengu poolest teistest omavanustest tunduvalt ees. Nimetatud käelised tegevused varases lapsepõlves aitavad ajul treenida loogikat ning ruumilist orienteerumist.

Tänu klotsidele nupukaks reaalainetes!

Kuid milleks on loogilise mõtlemise arendamine varases eas niivõrd oluline? Lasteaias omandatud informatsiooni töötlemine kujundab inimese edasisi oskusi, mis elujooksul üha täienevad. Loogilisel mõtlemisel on otsene mõju meie edasisele arengule.

On täheldatud, et klotsidega mängivad lapsed on matemaatikas ja füüsikas taibukamad. Naastes Ameerika Ühendriikides läbi viidud uuringute juurde, on tähelepanuväärne, et poiste testid olid protsentuaalselt kõrgemad kui tüdrukute omad. Selline erinevus tuleneb tõsiasjast, et tüdrukud armastavad noores eas mängida pigem nukkude ning pehmete mänguasjadega, poisid on seevastu võlutud klotsidest ning konstruktoritest. Ilmselt tuleneb siit ka põhjus, miks poisid on harilikult reaalainetes tugevamad kui tüdrukud ning miks armastavad tüdrukud pigem humanitaaraineid.

Loogika ning ruumis orienteerumine ei ole ainsad oskused, mida tuleks juba varases eas arendada. Oluline on last suunata ka loovusele ja julgustada tema kujutlusvõimet – siin on suureks abiks joonistamine ning värviraamatud. Kui soovid, et Sinu laps suudaks lihtsalt ja ilma vaevata omandada erinevaid võõrkeeli, tuleks temaga koos juba varases eas vaadata võõras keeles multikaid, filme või sarju.

Mälu treenimisel on vahva lahendus raamatute ette lugemine – palu lapsel hiljem endale kuuldust jutustada. Lisaks mälu treenimisele aitab taoline ümberjutustamine kaasa ladusale väljendusoskusele.

Pane puslet ja legot kokku koos lapsega!

Erinevate konstruktsioonide ehitamine aitab lapsel arendada keskendumisvõimet, probleemide lahendamise oskust ning selgitada põhjuse ja tagajärje omavahelist seost. Samuti aitab väikestest killukestest suure eseme loomine kaasa mõistmisele, et väikesed detailid on osa tervikust. Kõik meid ümbritsev koosneb väikestest detailidest. Pusled on suurepäraseks abimeheks ka keskendumisraskuste korral. Kui aga laps ei suuda esialgu üksinda puslesid kokku panna, tuleks vanematel teda esialgu juhendada ja abistada.

Ka paljude täiskasvanute puudulikud oskused on alguse saanud nende varases lapsepõlves. Seetõttu on äärmiselt oluline leida lapse jaoks piisavalt aega, et koos midagi toredat ette võtta. Seejuures on oluline lapsed arvutitest eemale saada ning meelitada neid tegelema rohkem käelise ning mõtlemist vajava tegevusega. Paljud vanemad kindlasti ei usu, et nende lapsi võiks paeluda nutiseadmete asemel Legod või pusled, mistõttu on oluline lapsele nendes tegevustes seltsi pakkuda. Nii arendate mõlemad oma loogilise mõtlemise võimet, treenite mälu ning veedate koos mõnusalt aega.