Alpides Styrias rentis pahaaimamatu austria farmer türklasest sõbrale kuuks ajaks heinamaa lammaste karjatamiseks aimamata, et türklane kavatseb seal hakata lambaid ohverdama.

Austria seaduste järgi võib lambaid tappa tapamajas, neid eelnevalt uimastades, aga mitte õues heinamaal, kirjutas The Local. Türklane aga lõikas lammastel kõri läbi ja jättis nad piinarikkalt surema.

Vaatepildist heitunud pealtnägijad tõstsid kära ja teatasid tapatööst politseile, kes tormas sündmuskohale, et tapatööd peatada. Politsei kiire tegutsemine päästis vähem kui poolte loomade elu – 131 lambast jäi ellu 52.

Aga 79 utte oli juba ohverdatud vastavalt moslemite Eid al-Adhale ehk ohvripidustustele. See püha on moslemite pühade seas olulisimaid. Oma parimate loomade ohverdamine on sümbol, millega tähistatakse Aabrami valmisolekut ohverdada Jumalale oma ainus poeg.

Heinamaad rentinud farmer ütles, et tal polnud aimugi, mida lammastega tehakse – tema oli oma heinamaa üürinud nende karjatamiseks. Politsei on alustanud uurimist, käsitledes juhtumit kui loomade julma kohtlemist.