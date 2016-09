1200 Women's Healthi lugeja hulgas tehtud uuring selgitas välja viis naiste seas kõige vähem populaarset sekspoosi. Halb uudis on see, et need kõik on tavapärased ja sagedamini kasutatavad. Meeste puhul on nii, et sisuliselt iga sekspoos teeb selle töö ära. Aga naiste jaoks on see värk märgatavalt rohkem mööda- või pihtalaskmise teema. Men's Health lasi oma sõsarväljaande lugejatel nimetada viis sekspoosi, mis nende puhul ei tööta. Ja sinu kui isehakanud armastusjumala trooni võib see nimekiri kõikuma lüüa.

Viiendale kohale platseerus 69, mis pole just suur üllatus, sest see on aegade suurim logistiline õudusunenägu. Naised märkisid, et see on umbisikuline ja ka on raske samaaegselt anda ning saada naudingut. Kuid kas naised ei peaks rööprähklemises paremad olema?

Traditsioonide austajate jaoks murettekitavalt tuli neljandaks misjonäripoos. Isiklikum on see küll, aga nii lihtsalt ei vajutata naisel neid õigeid nuppe. Ebapopulaarne on ka tagurpidi pealratsutamine. Meeste jaoks on see ilmselt ka kergendus, kuna peenis ei ole tõesti mõeldud niimoodi painduma. "Tagurpidi ratsutamine võib tunduda seksikas ja seikluslik, aga kui sa päriselt püüad temakesse siseneda, siis ei pruugi asjad sobida nii, nagu need sinu arvates peaksid," kommenteerib naiste seksi teemalise raamatu autor Jen Landa. Ja ka naine-peal poos ei tööta paljude naiste puhul. Põhjus on üsna ilmselge: naine võib tunda end kaunis ebakindlalt, kui on tähelepanu keskmes ja mees naudib vaadet tema kehale. Võib-olla töötaks see poos kustutatud tuledega paremini? Ja viimane kurikael on koerapoos. Naiste meelest on see umbisikuline ja ühtlasi ka valus. Naiste keha teemalise raamatu autori Sara Gottfriend on sõnastanud nii: "Probleem on siin selles, et sa võid siin rammida tema emakakaela ja sellepärast on sügavam sissetungimine rohkem kahjulik kui kuum." Aia.