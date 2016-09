Tselluliit on probleem, millega võitleb enamik naisi, nende hulgas ka Hollywoodi superstaarid.

Kuigi Hollywoodi staarid ei näe piltidel just sedamoodi välja nagu neil võiks kuskil tselluliiti olla, siis tegelikult on nad täiesti tavalised inimesed ning neilgi esineb seda probleemi. The Zoe Report paljastab, kuidas võitleb tselluliidiga Jennifer Lopez.

Väidetavalt ta mingeid imerohtusid ei tarbi ning iluprotseduure selleks ei tee. Võtmeks on hoopis toit, mis tugevdab nahka. Nii sööbki ta näiteks spinatit, jääsalatit, oliiviõli, linaseemneid ja tsitrusvilju.