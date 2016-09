“50 halli varjundi” täht Jamie Dornan kinnitab, et tema ja ta abikaasa Amelia Warner elavad väga vagurat elu.

“Õigupoolest sattume me paanikasse, kui kell on 22 ja me veel ei maga,” rääkis 34aastane näitleja, kel on kaks tütart: kaheaastane ja pooleaastane. “No vaadake, kui sul on kaks alla kahe ja poole aasta vanuses last, siis oled lihtsalt kogu aeg surmani väsinud.”

Kuulsa paari vanem tütar kannab nime Dulcie, kuid noorema nime pole Jamie ja Amelia avaldanud, märgib FemaleFirst.