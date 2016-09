Berliini liidumaa kohalikel valimistel kordus Mecklenburg-Vorpommerni liidumaal toimunu. Liidukantsler Merkeli erakond Saksamaa Kristlik-Demokraatlik Liit (Christlich Demokratische Union Deutschlands, CDU) kaotas valijate toetust. Erakond peab koos sotsiaaldemokraatidega püsinud valitsuskoalitsioonist lahkuma, vahendas Deutsche Welle.

CDU kogus 17,6 protsenti valijate häältest, mis on läbi ajaloo kõige kehvem tulemus. Valimised võitsid sotsiaaldemokraadid, kes kaotasid küll ligi 7 protsenti oma toetajatest, kuid suutsid siiski koguda 22 protsendi valijate hääled.

Pagulasvastane Alternative für Deutschland (AfD) kogus piisavalt hääli, et esimest korda liidumaa parlamenti pääseda. 14-protsendiline toetus lubab head tulemust loota ka järgmisel aastal toimuvatel Bundestagi (Liidupäeva) valimistel. AfD kaasesimees Jörg Meuthen kinnitas, et partei loodab riiklikeks valimisteks oma toetust kahekordistada. AfD esindus on nüüd olemas 10 liidumaa parlamendis.

Kaks nädalat tagasi sai CDU sotsidelt ja AfD-lt lüüa Mecklenburg-Vorpommerni liidumaal. Merkeli parteikaaslased peavad valijate toetuse vähenemise peapõhjuseks liidukantsleri pagulaspoliitikat ja lahket kutset, et Saksamaa võtab kõik põgenikud vastu.