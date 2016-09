Samal ajal, kui valimisjaoskondadest üle Venemaa tulevad teated valimiskorra rikkumiste kohta näitavad osaliselt loetud hääled, et ülekaalukalt juhib Ühtne Venemaa.

Partei, mille seljataga seisab teatavasti president isiklikult, on kogunud üle poole häältest. "Saavutatud on väga hea tulemus," kommenteeris Putin BBC andmetel hetkeseisu. Rõõmustada võib ta selle üle, et liberaalsed opositsiooniparteid ei ole ületanud isegi esindamiseks vajalikku 5% toetuskünnist.

Valmimiskomissioni juht Ella Pamfilova sõnul võib olla suhteliselt kindel, et valimised on läbi viidud korrektselt. Algusest peale on palju pandud rõhku kinnitustele, et tegemist on läbi aegade kõige läbipaistvamalt korraldatud valimistega. Paraku ei kinnita seda sissevoolav vaatlejate poolt tehtud kaebuste hulk.

"Oleme teadlikud, et palju on inimesi, kelle elu on raske. Palju on lahendamata probleeme. Aga ometi on valimistulemused sellised nagu nad on," kommenteeris seisu Putin, kes ametlikult ise ühtegi parteisse ei kuulu.