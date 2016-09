Venemaal toimusid eile Riigiduuma valimised, kuid juba valimiste ajal kõlab arvamusi, et päris ausad need ikkagi ei ole. Valimiste ausust jälgiva organisatsiooni Golos Moskva büroo märkis, et kõnesid rikkumistest tuleb pidevalt, vahendas ERRi uudisportaal.

Golosi valimisvaatleja Aleksander rääkis, et näiteks Primorski krais Mihhailovski rajoonis Pervomaiskoje külas taheti osta häält 300 rubla ja pudeli viina eest.

Valimiste ausust ei usu isegi Venemaa kuulsamad poliitikud. "Arvasime, et pärast presidendi määrust peaksid valimised toimuma nii, et riigi kodanikud neid usuksid, kohalikud võimud suhtuksid valimiskampaania korraldamisse vastutustundlikult. Kahjuks eksisime," kommenteeris Venemaa kompartei juht Gennadi Zjuganov.