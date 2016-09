Hiljaaegu toodi Tartu ülikooli kliinikumi haiglasse algava südamelihaste infarktiga meesterahvas. Tuvastati, et patsiendil oli südames probleeme kahe veresoonega.

Üks neist, mis oli täiesti sumbunud, avati ja stenditi ehk veresoonde paigaldati metallvõrgustik, mis hoiab seda uuesti sumbumast. Protseduuri käigus avastati, et stentimist vajaks ka teine veresoon, ent kuna sealt pääses veel veidike verd läbi, ei läinud see erakorralise ja vältimatu operatsiooni kategooriasse. Seega pandi patsient sisuliselt infarkti ootama, et vältimatu abi raames saaks ka tema teine veresoon korda tehtud.

Refereeritud artikli täistekst Eesti Päevalehes.