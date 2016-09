2019. aasta MMi valiksari algab järgmise aasta novembris. Kui esialgu võis arvata – ja ka Eesti korvpalliliidus oli teadmine –, et 32 A-divisjoni kuuluma hakkavat meeskonda selgitatakse lõppenud EM-valiktsükliga, siis ööl vastu pühapäeva potsatas meilikasti pressiteade 24 edasi pääsenud meeskonnaga, aga selle järel olid ka tähendusrikkad laused:

Järgmisel aastal ei alusta Eesti mitte enam EM-, vaid MM-valikmänge! Ning Vanast Maailmast pääseb neile 32 paremat riiki – seda nimetatakse taas A-divisjoniks. Et allapoole jäävad kohad alates 33ndast, saab toda nüüd täie õigusega „mudaliigaks“ nimetada - see termin tekkis Eesti kossuringkondadesse juba 1990ndatel.

Laupäeval lõppenud valikmängud selgitasid mitte ainult 2017. aasta tsükli Euroopa 24 paremat korvpallimaad, vaid ka need, kes peavad hakkama võitlema koha eest päikese all. Sest üle maailma muutuv võistlussüsteem toob taas paraja muudatuse.

„Kõigil finaalturniirile mitte pääsenud meeskondadel on õigus osaleda järgmisel suvel eelkvalifikatsioonis, mille kaheksa paremat pääsevad mängima 2019. aasta MMi valiksarja. Mängud peetakse 2.-19. augustil. 2019. aasta MMiga algab FIBA võistlussüsteemis uus ajajärk.“

Kui A-divisjoni koosseis selgitatuks välja äsjases valiksarjas, olnuks Eestiga kõik korras, sest jäime finaalturniirilt kolmandana välja ehk pälvisime EMi kokkuvõttes 27. koha. Nüüd tuleb aga tuleval suvel hakata tõestama enda kõrgemasse seltskonda kuulumise küpsust ja vältida „mudaliigasse“ langemist.

Tõsi, kui praegu EMilt välja jäänud 16 tiimi hakkavad mängima 8 koha peale, ei saa Eesti ülesanne olla maailma keerukaim. Kuid selge on see, et suve tuleb taas kord tõsiselt võtta ja moodustada piisavalt löögijõuline meeskond.

Kui A-divisjoni õnnestub saada, hakatakse paljusid valikmänge pidama keset klubihooaega, novembris ja veebruaris. 2019 lubatakse MMile 32 meeskonda, Euroopa saab 12 kohta. Kvalifikatsiooni alustuseks moodustatakse Vanas Maailmas kaheksa neljaliikmelist alagruppi, igast pääseb kolm paremat edasi. Seejärel tekitatakse neli kuuest seltskonda, kust pooled paremad pääsevadki MMile. Järgmine EM korraldatakse mitte enam kahe (2019), vaid nelja aasta tagant (alles 2021).