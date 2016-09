Sõnn Kui sisseostude tegemine on sinu jaoks asendustegevus, siis hoia täna ostukeskustest eemale. Mingi emotsiooni puudumine või mingi emotsiooni ülekeemine võib sind panna asju kokku krabama.

Jäär Sul on täna raskusi keelt hammaste taga hoida – kipud igal pool sõna võtma ja universaalset eksperti mängima. Samas võib sul olla rohkem juhuslikku õnne.

Vähk Usud asjadesse, mille teostumises ei maksaks kindel olla. Seis võib tekitada ka ülemäärast närvilisust, stressi ning lubaduste rikkumist. Võimalikud on ootamatused.

Lõvi

Päikese ja Jupiteri lähenev ühendus (täpne seis 26. septembril) võib lähipäevil avada sinu ees palju uksi või isegi väravaid – ole vaid valmis neist sisse astuma! Samas kummitab selle aspektiga ka liialduste oht.

Neitsi

Planeetide seis võib olla seotud pingetega sinu ja bossi või mõne teise autoriteedi vahel. Samas saad sa hästi aru sellest, millises suunas peaksid sa tegutsema, et olla oma töös vajalikul tasemel.

Kaalud

Päev muudab su elu keeruliseks või siis hoopis huvitavaks. Nüüd võib palju juhtuda, mistõttu mingeid kindlaid plaane pole eriti mõtet teha. Sest neist ei õnnestuks nii või teisiti kinni pidada.

Skorpion

Energiad on aktiivsed ja nõuavad sinult süvenemist eelkõige iseenda hinge keerdkäikudesse. Su mõistus on terav nagu nuga, mistõttu probleemi (sitket lihatükki) on kerge lahti lõigata.

Ambur

Kui oled ühiskondlikult või tööalaselt eriti aktiivne ja sul on parasjagu käsil olulised tegemised, siis tänane päev on kindlasti selles osas oluline. Aga ära hinda end üle ega ära anna ka kergekäelisi lubadusi.

Kaljukits

Tajud ebamäärast vastutustunnet, mis ei lase sul rahulikult elu nautida. Isegi kui sa tööl ei ole, kipuvad töised mõtted vägisi pähe tulema. Täna oleks kasulik juua rohkem puhast vett.

Veevalaja

Päev tekitab sinus tohutu vabadusjanu. Sa ei talu ettekirjutusi ja piiranguid. Kõige selle tagajärjel on pinged kerged tekkima. Surud oma tahet liialt peale. Igaühel on siiski õigus oma arvamusele.