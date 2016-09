Kaksikud 8.53 – Kuu Kaksikutes. Võimalik, et sul õnnestub täna teistele taaskord tõestada, kui kiire ja taiplik sa ikka oled! Seega võidad täna kindlasti kiiruses, kuid kaotad süvenemises ja põhjalikkuses.

Vähk Oled unistav ja viibid oma sisekosmoses. Võib olla tunne, nagu püüaks keegi sinu eest mingit suurt saladust varjata. Osaliselt võib see ka õige olla. Selle vastu aitab kõige paremini avameelsus.

Lõvi

Täna on sul silma väga peenekoeliste ja samas ka praktiliste detailide märkamiseks, mistõttu võid edukalt käima lükata mõne ettevõtmise, kus on vajalik nii kiirus ja kohanemisvõime, kui ka püsivus ja süsteemsus.

Neitsi

Tunned täna vajadust teha midagi erilist, kuid see võib väga veidralt välja kukkuda. Ka jälgi täna oma kehakeelt – liigutusi ja miimikat – need võivad olla reetlikud!

Kaalud

Päike ja Jupiter on Kaalude märgis kohe kohtumas – täpne ühendus on 26. septembril. Ees on päevad, kus peaksid võimalikult palju tegutsema ja kõiki võimalusi aktiivselt ära kasutama.

Skorpion

Päeva mõjud on sügavad ja soosivad vaadet sissepoole. Päev soosib ka muudatusi ja mingi vana olukorra uuega asendamist. Samas võib sind kummitama hakata mõni kinnisidee.

Ambur

Suhted on kindlasti kõige olulisemad, kuid ka kõige rohkem tähelepanu ja head psühholoogilist vaistu nõudvad. Kui oled jämedakoeline või taktitu, peletad partneri endast eemale.

Kaljukits

Sind valdab tunne, et pisiasjad on nõuks võtnud sind rajalt maha võtta! Ole rahulik, ära lase detailidel end ahistada, vaid tegutse asjalikult ja loogiliselt. Kindlasti on täna vajalik piisav uni.

Veevalaja

Marsi-Uraani trigooni tõttu oled väga heas vormis ja suudad edukalt kasutada oma parimaid iseloomuomadusi. Võid silma hakata kellelegi, kes teeb sulle soodsa pakkumise.