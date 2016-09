Õhtulehe sporditoimetus vaatab igal esmaspäeval tagasi möödunud nädala sündmustele ja teeb kiire ettevaate ka tulevikku. Selline on meie 19. septembri valik.

Läinud nädala pluss | Margus Hunt on suures mängus tagasi! Ameerika jalgpalli profiliiga NFL avavoorus tegi Cincinnati Bengalsi eestlasest kaitsja oma karjääri parima esituse ja aitas meeskonna keerulise 22:21 võiduni New York Jetsi üle. Kui Hunt sel hooajal end ei tõesta, saab ta NFLi-karjäär ilmselt otsa. Algus oli igatahes paljulubav. Kuidas mängis Hunt eile Pittsburgh Steelersi vastu, loe sport.ohtuleht.ee.

Läinud nädala miinus | Põnevus Eesti jalgpalli meistriliigas rauges, sest FC Flora kaotas reedel 2:3 Tartu Tammekale. Rivaalid 30. voorus ei vääratanud – FC Infonet alistas 1:0 Rakvere Tarva, FC Levadia 4:0 Paide ja Nõmme Kalju 5:1 Pärnu. Tabelitipp näeb välja selline: Levadia 65 (30), Infonet 65 (29), Flora 60 (30), Kalju 28 (59). On päris põnev, aga ilma Flora kaotuseta olnuks veel põnevam ning tõenäosus näha meistritiitli nimel peetavat lisamängu veelgi suurem.

FC Flora kaotas reedel üllatuslikult 2:3 Tartu Tammekale.

Alanud nädala ennustus | 10% on tõenäosus, et Eesti meeste võrkpallikoondis tagab sel nädalal koha 2017. aasta EM-valikturniiril. Selle jaoks tuleb ise kõik kolm mängu 3:0 või 3:1 võita ja lisaks loota, et koduväljakul mängiv Tšehhi kaotab Rumeenia või Makedoonia vastu punkte. Vaata, kust otsast tahad, aga ei tundu tõenäoline. Positiivse poole pealt võib aga öelda, et Eesti võimalused lõpetada valikgrupp kahe seas ja tagada vähemalt koht play-off’is on umbes 66%.

Eesti võrkpallikoondis kaotas EM-valikturniiril Tšehhile, aga alistas Rumeenia ja Makedoonia. (CEV)

Alanud nädala ennustus | 20% on tõenäosus, et Dener Jaanimaa teeb Meistrite liigas skoori. Eesti koondise paremsisemise koduklubi THW Kiel kohtub Meistrite liiga alagrupiturniiri avavoorus kodus Pariis Saint-Germainiga. Prantsusmaa meister on kõva pähkel, ent Jaanimaa kostitas kevadel Meistrite liigas tabamustega pea kõiki vastaseid. Probleem on koosseisu pääsemises – nimelt on Kielis kõva sisekonkurents ja viimati Jaanimaa protokolli ei mahtunud.