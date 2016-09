Tartu Ülikooli psühholoogiakateedrisse tuleb kiri. Kirjutab noor abielunaine: "Pöördun oma murega Teie poole. Olen hiljuti abiellunud. Esialgu olin väga õnnelik, ka meeldis mulle see, et mees on kirglik ja keevaline, kuid viimasel ajal olen hakanud mõtlema, kas pole siin siiski tegemist juba perverssusega, ta nimelt ei anna mulle enam hetkekski rahu, ka koduseid majapidamistöid on juba võimatu korralikult teha."

Kirja all oli veel postskriptum: "Palun vabandust käekirja pärast."