Kuninganna nõbu lord Ivar Mountbatten tegi avalikuks, et tal on poiss-sõber, vahendas PinkNews.

53-aastane Mountbatten on kuninganna Victoria lapselapselapselapselaps. Ta teatas, et kohtus märtsis endast aasta vanema James Coyle´iga ja see muutis tema elu. Mountbatten ei kuulu otseselt kuningakotta, kuid on esimene kuninganna sugulane, kes on avalikult oma homoseksuaalsust tunnistanud.

Mountbatten oli 17 aastat abielus Penelope Thompsoniga. Abielu lõppes 2011. aastal. Paaril on kolm last, tütred Ella, Alexandra ja Louise. Väidetavalt on Mountbatteni pere väga toetav. Tema uus elukaaslane saab väga hästi läbi lordi tütardega ja käib koos mehe endise abikaasaga joogatundides.

Lord tunnistas, et ta on nüüd väga õnnelik, kuid enda seksuaalsuse avalik tunnistamine oli siiski päris raske.