Georgia osariigi kohtuniku otsuse kohaselt on lauljanna Whitney Houstoni ainsa tütre Bobbi Kristina Browni (pildil 2010. aastal) surmas süüdi tema toonane elukaaslane Nick Gordon.

Neiu leiti eelmise aasta 31. jaanuaril vannist teadvusetuna, pool aastat hiljem suri ta koomast välja tulemata vaid 22 aasta vanusena. CNNi teatel ei ilmunud Gordon juba teist korda kohtuistungile ja kohus langetas otsuse tagaselja.

Neiu omaksed kaebasid Nicki eelmisel aastal kohtusse, väites, et noormees oli Bobbi Kristinat kokaiini- ja alkoholiuimas peksnud. Veel väitsid omaksed, et elukaaslane oli neiule jootnud mürgikokteili, mille tagajärjel too teadvuse kaotas.

Nüüd peab vandekohus otsustama, kui suurt kahjutasu Gordon peab maksma. Hagejad nõuavad hüvitiseks vähemalt 10 miljonit dollarit.