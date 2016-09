Tanja kostis toona, et seda pole mõtet tema käest küsida ja dikteeris hoogsalt Mikk Saare telefoninumbri, et meespool vastuse annaks. Mikule helistatigi ja vastuseks kõlas: "Nii sõrmus kui ka lapsed on tellitud!"

"Kus on pulmad, kus on lapsed?" pommitas Alari Kivisaar kaks aastat tagasi lauljatar Tanja Mihhailovat raadiosaates otsekoheste küsimustega.

Tüdimuseni korratud küsimus – millal küll teie kaks pulmad teete? – saatis Tanja-Miku liitu kõik need aastad kui refrään.

Tanja andis intervjuudes järjekindlalt mõista, et tal poleks pulmade vastu midagi, kuid ettepaneku peab tegema Mikk. Viimane eelistas samasugustele küsimustele anda vastuseid ümberütlevas stiilis, muie suunurgas.

Nagu näiteks juhtus mõni aasta tagasi, kui Tanja telešõu "Su nägu kõlab tuttavalt" žüriis artiste hinnates mainis, et George Michaelit kehastava Koit Toome kutsuks ta meelsasti tüdrukuteõhtule esinema, mis peale saatejuht Mart Sander õhutas Mikku kähku kallimat naiseks paluma.

Tanja ning Mikk (Stina Kase)

"Mart Sander, kas sa ise oled abielus?" päris Mikk seepeale vastu ja tähendas hiljem Õhtulehele kui muuseas, et kui avalikkuse surve nii suur poleks, oleks ta ehk selle sammu juba astunudki.

"Aastatega on üht koma teist ette tulnud."

Aastal 2012, kui Tanja tegi kahasse Gerli Padariga Sally-rolli Vanemuise teatri muusikalis "Kabaree", uuris ajakiri Kroonika, kas ka Tanja ning tema elukaaslase Miku elus on midagi sarnast "Kabaree" peategelaste Sallyl ja Cliffi suhtedraamaga.

"Mikk... Mis sarnast?" ahhetas Tanja. "No "Kabarees" võtab Sally Cliffi ära. Pressib peale, rämedalt öeldes. No võib-olla meil Mikuga oli ka alguses niimoodi, et mina olin natuke rohkem see tagaajavam pool. Kuigi normaalselt peaks vastupidi olema."

Tanja lisas, et Sally ja Cliffi suhtes on rõõmu, armastust ja vihkamist ning eks neil Mikuga on aastate jooksul ka üht koma teist ette tulnud.

"Aga mis lausa võõras oleks – meil Mikuga pole veel lapsevanemateks saamise teemat tõusnud," mõtiskles lauljatar. "Või isegi jutuks tulnud."

Järelkasvu plaanimise asemel pühendusid Tanja ning Mikk hoopis teineteisele ja muusikale, ehkki nende stiilieelistused on erinevad. Koos kirjutasid nad koguni dueti "Sind ootan ikka veel", mis ilmus Tanja albumil "Gemini".

"See sündis meil kodus diivani pea," jutustas Mikk Õhtulehele. "Tanja laulis viisi, mina mängisin kitarri alla, panime harmoonia ja struktuuri paika.

Lugu viimistlesid Timo Vendt ja Sean Pollock, kellega Tanja plaati tegi. Owe Petersell kirjutas algsete ingliskeelsete sõnade asemele eestikeelsed."

Ka aja on maha võtnud paar, kes alailma üksteisest eraldi muusikaprojektides kaasa lööb, traditsiooniliselt koos. Enamalt jaolt mõnel pikemal väljamaareisil. Miku sõnul õhutavat säärased käigud loomingulisust.

"Kui ümberringi on kõik võõras, tulevad head mõtted," lausus ta. "Me käime alati aasta alguses puhkamas, sest siis on rahulikum aeg."

Mikk, kes koos Tanjaga on koosoldud aja jooksul ülitihti pidanud vastama stammküsimusele, millal on neil plaanis sõrmuseid vahetada, tunnistas kolm aastat tagasi ausalt, et säärane pressing on talle sügavalt vastumeelne.

"Ma olen sihuke inimene, et ma pigem just sellepärast ei tee, aga samas, kui kõik sellest elu lõpuni räägivad, siis pean ma seda nagunii mingi hetk tegema," pajatas Mikk Õhtulehele, et igasugune survestamine tekitab temas pigem trotsi, kui allaheitlikkust. Puudutagu see kas või naisevõttu.

"See teema hakkab juba väsitama."

"Ema-isa oleks võib-olla õnnelikumad. Ja eks naistele ikkagi meeldi abielumõte rohkem. Meestel on pigem ükskõik. Aga ma ei saa aru, mis kasu see teistele annaks, kui me abielluks.

Ma ei hakka kunagi tegema midagi avaliku huvi pärast. Pigem ongi see pärssinud, ma olen natuke jonnakas. See teema hakkab juba väsitama," ohkas ta tülpinult. "Kas inimesed loodavad, et ma ütlen: jah, järgmisel teisipäeval ma küsin ta käest selle küsimuse? Aga mis ma siis vastama pean?"

Mikk kinnitas tollal sedagi, et tähtis hetk peaks jääma ainult neile kahele, ent tähelepanu kartuses ei jää miski ka lõpuks tegemata.

Põõsa taga varitsevaid piilupiltnikke Mikk ei peljanud: "Pulmadeks on võimalik valida koht, kuhu kõrvalised inimesed ligi ei saa. Ma usun ka, et kui see kätte tuleb, ei imbu info kuidagi välja."