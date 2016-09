Olen oma kätega mõnegi tooli valmis meisterdanud."

Esiteks palju õnne, Johanna Tammsalu! Te tulite võitjaks elukeskkondliku toote disaini kategoorias ja pälvisite noore disaineri preemia Säsi.

Aitäh!

See kinnitab, et olete noor ja andekas disainer, kelle loomingu ampluaa on väga lai – alates aksessuaaridest ja lõpetades mööbliga?