Läks vaja veerand sajandit, et reljeefselt paljastuks Eesti riigipea valimise korra nõrkus. Kandidaate on küll palju, kuid suursoosiku puudumisel ähvardab valimiskogus paremal juhul ettearvamatu tulemus, halvemal aga jääbki riigipea valimata. Selles, kuidas viimasel puhul edasi toimida, pole üksmeelt selles, kes täidaks seni riigipea ülesandeid, ega selles, mitu ringi võiks valimised Toompea ja valimiskogu vahet edasi-tagasi loksuda.

President pole Eestis parteideülene, vaid selgelt poliitiline figuur. Seda kinnitab ka kõigi mittepoliitikute kiire põhjalaskmine juba eos, kui neist alles hakati rääkima kui võimalikest presidendikandidaatidest – alates Jaak Jõerüüdist Alar Karisega lõpetades.

Et erakonnad serveerivad meile osa kandidaate kui erakonnaväliseid, on selge petukaup. Marina Kaljurand on ju otse Reformierakonna küpsetusahjust tulnud ja selle erakonna ka lõhki ajanud. Hoolimata valimistulemustest, tõotab sisevõimuvõitlus tulla äge ja kindel pole ei Taavi Rõivase kui erakonna juhi ja peaministri ega praeguse koalitsiooni saatus.

Ka polnud midagi üllatavat selles, et Allar Jõks osutus IRLi valikuks, sest juba pikki aastaid räägiti Jõksist kui selle partei mehest. Nagu Kaljurannagi puhul, pole parteipilet sugugi määrav. Jõksi ja Kaljuranna kandidatuur ning ka sotsidel ja Vabaerakonnal oma kandidaadi puudumine kõneleb üleüldisest lühikesest pingist. Jõksi hääli võib vähendada IRLi madalseis, sest kes tahaks lasta enda häälel kaotsi minna, andes selle valimiskünnisega maadlevale luuserile. Kaljuranna häältesaak võib aga tõusta just tänu sellele, et tema poolt hääletamisega antakse hääl Reformierakonna ametliku presidendikandidaadi vastu.

Praegu aga näib, et valimiskogu eesmärk ei ole riigipea valimine, vaid vastaskandidaatide läbikukutamine. Ei valita parimat riigipead, vaid tegeldakse erakondliku ärapanemisega põhimõttel – mida hullem, seda parem. Valimiste senine käik vaid kinnitab seda.